Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі є легендарною італійською актрисою і колишньою дружиною Венсана Касселя. Зірці зараз 57 років і вона продовжує виглядати просто приголомшливо. А на новому фото в Instagram Моніка вирішила ще раз продемонструвати, що виглядає молодше своїх років.
На знімку Беллуччі була в прозорій сукні і з незвичайним вінком на голові. Зірка стояла біля стіни, вражаючи своєю молодою красою.
Фанати поставили понад 122 тисячі лайків і написали коментарі:
"Ти шедевр, слів не вистачить, щоб описати тебе", "Ти живий шедевр", " приголомшливо, як завжди!!!", "Доброго ранку, красуня", "Прекрасна міс", "найкрасивіша за весь час", "прекрасна королева", "прекрасна завжди", "Тре найкрасивіша жінка в світі".
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