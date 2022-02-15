Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Руслана опубликовала несколько фото, которые впечатлили поклонников. Певица позировала в белоснежном стильном костюме, который прекрасно гармонировал с ее смуглой кожей. Артистка выглядела очень молодо.
«Интервью "Общественному" о Евровидении, Украине, будущем...Слова, которые сейчас нужны, именно в это время... Высказалась откровенно, сказала все, что думаю. Не воспоминания, и не рецепты успеха – гораздо глубже: что именно МЫ хотим показать, донести, открыть миру об Украине, которую идею несет Украина миру, в чем ее непревзойденность и неповторимость в мировой культуре и истории», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили приятных отзывов.
«Красотка», «Какая лучезарная», «Боже, Руслана с 2004 года в одной поре, только интересней стала», «Молодеет с каждым годом», «Лучшая», - пишут пользователи сети.
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