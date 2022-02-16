Шеф-повар Ольга Мартыновская показала, как наслаждается отдыхом в горах, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - успешный французский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. Сейчас знаменитость отдыхает в Грузии и решила показать, как проводит время в горах, опубликовав новые кадры в социальной сети Инстаграм.

На кадрах Ольга показывала вид из окна и рассказала о месте, которое выбрала для отдыха:

"Сдать вам адреса и контакты? Дешевле где-то в два раза чем в Буковели. Инфраструктура слабенькая (рестораны, спа и т. д.) Но чтобы покататься - топ", - написала Ольга.

На следующих кадрах звезда показала, как стала на сноуборд.

"Мне так тяжело. Борд для лыжника", - написала Ольга.

А на следующем сторис Мартыновская показала себя в защитной маске.

"Но только так можно расти. Во всем. А можно сидеть на месте... Выбор всегда за тобой", - написала звезда.

А уже на следующем сторис Ольга лежала на кровати после катания.

"Скажи дураку молится, то он и голову разобьет. Это про меня сегодня. Я еле встаю с кровати. Не могу даже на ужин пойти. А я не завтракала и не обедала", - написала Мартыновская.

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