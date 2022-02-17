Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Анастасия Приходько, которая была судьей шоу "Співають всі", активно ведет свой блог и рассказывает о жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сторис милое домашнее фото и показала свою фигуру после рождения третьего ребенка.

На новой черно-белое фотографии Настя запечатлена в домашней обстановке, похоже в гардеробной, и судя по всему, выбирает, что ей надеть. Перед камерой артистка появилась в спортивном белье известного бренда, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Стоит отметить, что певица очень быстро вернулась в форму после рождения третьего ребенка.

В подписи к фотографии Приходько написала: "Все спрашивают, почему мало сторис. А я стою и думаю, что надеть. Мне есть чем заниматься, дорогие друзья".

Напомним, Судья "Співають всі" Анастасія Приходько призналась, почему пропала и, чем сейчас занимается: "И на войне нужна…".

Как сообщала Politeka, Судья "Співають всі" Анастасія Приходько с мужем поразила нестандартным свадебным фото: " 10 лет в браке...".

Также Politeka писала, что Анастасія Приходько на эмоциях призналась в том, о чем многие даже не догадываются: "Ура!".