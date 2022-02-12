Відома українська комічна акторка Ірина Сопонару, яка грає на сцені розважального шоу "Жіночий квартал", наважилася дати відверте інтерв'ю, у якому розповіла багато цікавого.

Як повідомляє Politeka.net, 35-річна українська акторка театру та кіно Ірина Сопонару, яка прославилася після "Ліги Сміху" та ролі Яринки у ситкомі "Одного разу під Полтавою", зараз виходить на сцену розважального шоу "Жіночий квартал". Так, Ірина Сопонару наважилися дати інтерв'ю Анні Олицькій, яке опублікували на YouTube-каналі "Олицкая".

Так, Ірина Сопонару розповіла про атмосферу роботи у "Жіночому кварталі". За словами Сопонару вона не відчуває конкуренції.

"Мені подобається бути лідером. Це безумовно, я не буду лукавити. Конкуренції я не відчуваю, тому що ми різні, у нас різні типажі. Якщо є номер, у якому потрібен певний типаж - візьмуть ту, яка це типаж уособлює. Ось і все. Звичайно, мені б хотілося грати всі номера, тут вже не посперечаєшся. Якби я все грала, я б була щаслива", - пожартувала Сопонару.

Акторка також розповіла, що у "Жіночому кварталі" у неї є подруги.

"Я з багатьма дружу. Я дружу з Танею Песик, Ірою Гатун, Лєрою Товстолес, Олею Жуковцовою, з Еліною Мбані", - розповіла Сопонару.

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