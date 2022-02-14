Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка, переможниця одного з сезонів шоу "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу дівчина приурочила цілий піст Дню святого Валентина. Вона опублікувала на своїй сторінці чарівне фото і привітала шанувальників зі святом.

На новій фотографії Аїда відображена в цікавій локації, вона стоїть біля величезного дзеркала і дивиться на своє відображення. Перед камерою красуня з'явилася у вишуканому бежевій сукні цікавого фасону, яке тільки підкреслило витончену фігуру і плечі. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Ніколайчук привітала шанувальників з Днем закоханих: "Дорогі мої! Хочу привітати вас з днем Святого Валентина! Любіть і будьте коханими, і нехай це почуття йде за руку зі щастям. Ті, хто раптом без другої половинки, не турбуйтеся, я впевнена, вона десь поруч! І пам'ятайте, я всіх вас Лю. Вселенський цем".

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