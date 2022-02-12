Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 39-річна українська співачка Аїда Ніколайчук, яка у 2013 стала переможницею вокального шоу "Х-Фактор", часто ділиться з шанувальниками фото та відео, а також розповідає про себе.
Цього разу Аїда вирішила показала, як змінилася за дев'ять років. Співачка опублікувала фото, де приміряла темні джинси та светр у біло-синю смужку.
Тоді Ніколайчук опублікувала фото з кастингу на "Х-Фактор", куди дев'ять років тому прийшла у схожому образі.
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"Зараз подивилася на свій мейк та вигляд і згадала слова деяких "шанувальників" про те, що раніше я виглядала краще і природніше", - написала Аїда.
Як бачимо, за ці роки співачка змінилася: вона змінила зачіску та колір волосся.
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