Актеры "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, Евгений Сморигин и Яна Глущенко вышли на сцену, изобразив спонсора, звукорежиссера и недалекую блондинку с большими губами соответственно. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На кадрах спонсор привел девушку с целью записать песню, однако, судя по всему, петь она не умеет.
"Говорят, современные звукорежиссеры из любой блондинки сделают певицу. Хоть на Евровидение, хоть в сауну😏 Но одолеет ли руководитель студии звукозаписи Евгений - “материал” по имени Леля? Особенно под дулом пистолета конкретного спонсора - смотрите в номере, где прекрасно все. И, прежде всего, фактура вокалистки😉", - написали авторы поста.
Публикация быстро собрала около 4000 лайков и много комментариев.
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"Оочень ждём новых номеров 🔥🔥🔥🔥", " 😂😂😂😂😂", "😍👏❤️", - написали пользователи Сети.
Отметим, «Дизель Студио» стала известной после концерта «Дизель Шоу» 24 апреля 2015 года в Киеве. С тех пор команда завоевала много наград. Артисты продолжают собирать аншлаги, а также сниматься в различных проектах.
Напомним, Крутоголов из "Дизель шоу" появился в окружении детей, заговорив о трюках
Как сообщала Politeka, в Сморигина из "Дизель шоу" "похоронили" раньше времени
Также Politeka писала, что актеры "Дизель шоу" насмешили забавным видео ко Дню святого Валентина