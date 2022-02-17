Ольга Мартыновская отправилась кататься на сноуборде в Грузии, и рассказала процесс подготовки, сообщает Politeka.net. Звезда одевается в специальную форму, под которой у нее термобелье. Также она надевает носки, шлем и очки.
Повар пожаловалась, что не взяла защиту на ягодицы, и из-за этого у нее они синие.
"Суперважна правильная одежда... Это не Мальдивы, где без обуви и в одном купальнике", - отметила Ольга Мартыновская.
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Также звезда "Мастер Шеф" поделилась ценами на прокат. Так, цена на лыжи и сноуборд на один день - 450 грн, абонемент на подъемник - 450 грн/день.
Примечательно, что Ольга Мартыновская отправилась в Грузию отдохнуть и очистить мысли перед важным проектом, выход которого ожидается уже в марте этого года.
Отметим, Ольга Мартыновская стала известной после победы в третьем сезоне шоу "Мастер Шеф". Позже она работала на проекте, не появляясь в кадре, но затем ей предложили стать одной из судей.
Таким образом звезда составила компанию Эктору Хименесу-Браво и Владимиру Ярославскому. С последним они даже выпустили книгу.
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А еще Politeka писала, что Мартыновская, уехавшая за границу, рассказала о своем состоянии
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