Судья популярного телепроекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская решила рассказать о том, как проводит время за границей и пожаловалась на заработанные синяки.

Ольга Мартыновская отправилась кататься на сноуборде в Грузии, и рассказала процесс подготовки, сообщает Politeka.net. Звезда одевается в специальную форму, под которой у нее термобелье. Также она надевает носки, шлем и очки.

Повар пожаловалась, что не взяла защиту на ягодицы, и из-за этого у нее они синие.

"Суперважна правильная одежда... Это не Мальдивы, где без обуви и в одном купальнике", - отметила Ольга Мартыновская.

Также звезда "Мастер Шеф" поделилась ценами на прокат. Так, цена на лыжи и сноуборд на один день - 450 грн, абонемент на подъемник - 450 грн/день.

Примечательно, что Ольга Мартыновская отправилась в Грузию отдохнуть и очистить мысли перед важным проектом, выход которого ожидается уже в марте этого года.

Отметим, Ольга Мартыновская стала известной после победы в третьем сезоне шоу "Мастер Шеф". Позже она работала на проекте, не появляясь в кадре, но затем ей предложили стать одной из судей.

Таким образом звезда составила компанию Эктору Хименесу-Браво и Владимиру Ярославскому. С последним они даже выпустили книгу.

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