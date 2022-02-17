Известная украинская певица, кума исполнителя Михаила Фомы (Dzidzio) Ольга Цибульская поделилась с поклонниками новой фотографией в футболке с интересной надписью.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 36-летняя украинская теле- и радиоведущая, певица Ольга Цибульская поделилась символическим фото. Певица была в белой футболке с надписью "Киса НЕ боится", а в руках держала букет с желтыми и синими цветами.

"Я в Киеве и я не боюсь! А в каком городе ты?",- написала Ольга.

Вероятно, такую фотографию Цибульская опубликовала на фоне активного распространения слухов о возможном наступлении России на Украину 16 февраля, который Президент Украины объявил Днем Единства и массового выезда из страны олигархов, депутатов, деятелей и тому подобное. Ольга Цибульская оставила хэштег #иаразом.

Поклонники прокомментировали: "Винница ❤", "Сумы💙💛", "Умань и буду до конца в родной Украине, мы дома 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤" "Северодонецк 💙💛 ", "Ровно", "Черновцы 😍 ", "Хмельницкий ❤️❤️ ", "Винница 💛💙🇺🇦", "Запорожье город настоящих Казаков 🔥 "," Шостка 💙💛 ", " Львов❤️🙌", "😻❤️❤️❤️❤️❤️я в Ирпене и я не боюсь🇺🇦✊🏻☀️☘️".

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