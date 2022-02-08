Українська співачка й телеведуча Оля Цибульська, кума DZIDZIO, яка тільки що закінчила працювати над своїм новим кліпом, здивувала одкровенням.

Так, 36-річна Цибульська поділилася у себе в "сторіз" в Instagram кадрами зі зйомок кліпу, в яких було задіяно багато людей, передає Politeka.net.

Кліп створювали в різних локаціях і, схоже, навіть на вокзалі.

"Знімаємо кип'яток", - похвалилася кума артиста DZIDZIO.

"Я приїхала додому. Втомлена, але щаслива. Це таке полегшення, коли твої мрії матеріалізуються. Я сьогодні дивилася на велику команду людей, які створювали мій кліп, і не вірила очам. Києв. Центр. Безцінні роботи 19 століття... і всі працюють, щоб зробити мій кліп", - поділилася Цибульська.

Будучи на піку слави, кума DZIDZIO зізналася, що шлях до цього був не близький і аж ніяк не легкий.

"А багато років тому на столичному вокзалі я стояла зовсім одна. З подушкою в простирадлі, батьківською молитвою, невеликою сумою в гаманці і мрією", - розговорилася вона.

Цибульська вирішила підтримати тих, хто також, як і вона тоді, зараз всього лише мріє.

"Все можливо. Уперед. У тебе повірять люди, коли ти віриш сам. Я в тебе вірю", - звернулася Оля.

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