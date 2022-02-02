Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 33-річна українська виконавиця та авторка пісень, кума DZIDZIO Оля Цибульська показала своїм шанувальникам архівне фото з Віталієм Козловським, де вони обоє були ще дуже молодими. Цибульська побажала Віталію, який зараз хворіє, якнайшвидшого одужання.

"Віталік, я знаю, що ти хворієш зараз. Дивись, яку я фотку знайшла. Це наша з тобою перша зустріч. Ти - переможець "Шансу", а я - студентка першого курсу естрадно-циркового коледжу. В мене фото з зіркою, в альбомчику досі", - сказала Оля Цибульська.

Нагадаємо, що Віталій Козловський став переможцем першого сезону популярного колись проєкту "Шанс".

Раніше Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська розповіла про свою хворобу і показала, як лікується: "Я не в формі...".

Нагадаємо, що біда трапилася з Козловським напередодні концерту, співак не стримав розчарування: "Тільки не зараз"

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