Певица Надя Мейхер, которая была солисткой группы ВИА Гра, показала эффектный образ в прозрачном боди.

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер - известная певица из Украины. Звезда прославилась благодаря группе ВИА Гра, в которой была еще с первого состава. Ушла из коллектива Надя окончательно в 2011 году в связи с беременностью. Сейчас артистка занимается оперным пением, снимается в кино, а также создала собственный бренд одежды. Не забывает Мейхер и о социальной сети Инстаграм, где активно ведет микроблог и делится с украинцами всем интересным.

На новом фото Надя позировала в рубашке и боди. Рубаху звезда спустила с плеч, оставив на руках. Мейхер выгнулась, впечатляя видом на лужайке. Фото получилось очень эффектным и впечатляющим.

А на еще одном сторис Мейхер сделала селфи. Красотка показала свой образ для нового дня. Звезда позировала крупным планом, впечатляя внешностью.

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