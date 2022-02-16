Лилия Подкопаева с пяти лет занимается гимнастикой и с того времени заработала для Украины много наград, передает Politeka.net. Сейчас звезда живет в США, где вышла замуж за бизнесмена Игоря Дубинского, который родом из Киева, но уже много лет проживающий в Атланте.
За границей спортсменка стала мамой в третий раз. Сейчас гимнастка работает с юными спортсменами в США, но нередко бывает и в Украине.
В новом посте Инстаграм Лилия Подкопаева обратилась к украинцам в честь Дня единения. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Независимо от того, где бы не были - мы все украинцы, и мы едины в своем желании жить мирно на своей земле. От Донбасса до Карпат - Украина единая", - сообщила Лилия Подкопаева.
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Публикация за полчаса собрала более 30 тысяч просмотров и много комментариев.
"Лилия, Вы – наша гордость! Спасибо за поддержку!", "Можно жить в Америке и еднаться)))", "Молитвы за мир и единство всегда для Украины 🇺🇦", "Мы единственные! Донецк-Киев ❤️", "А вы к нам езжайте!", - написали пользователи Сети.
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