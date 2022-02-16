Как пишет Politeka.net, звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян сейчас отдыхают в Объединенных Арабских Эмиратах и делятся кадрами на своей странице в Инстаграм.
В новых сторис Арсен Мирзоян показал, что в Дубае они посетили известную смотровую площадку Sky Views, которая расположена на высоте 200 метров и имеет участком стеклянного пола длиной 25 метров. Оттуда можно насладиться видом на самый высокий в мире небокреб Бурдж-Халиф и панораму города.
«Вроде крепко стоит, а колени дрожат и подкашиваются», - поделился впечатлениями певец.
Похоже, Арсен и Тоня попробовали прилечь на стеклянном полу.
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Также Арсен Мирзоян испробовал экстремальное развлечение, которое предлагает Sky Views - катание со стеклянной горки Glass Slide, нависающей над городом. Он спустился с 53-го уровня до 52-го в прозрачной трубе.
Артист не стал скрывать, что это довольно страшно.
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