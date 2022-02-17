Организатор Нацотбора на "Евровидение-2022" объявил, что уже на следующем заседании будет решено, кто вместо Alina Pash будет представлять Украину, вызвав бурное обсуждение среди украинцев.

Как пишет Politeka.net, 16 февраля стало известно, что Alina Pash отказывается ехать на Евровидение от Украины. Заседание оргкомитета Нацотбора приняло решение артистки и теперь организаторам предстоит выбрать нового исполнителя или коллектив, который отправится на Евровидение. На страничке организаторов в Инстаграм появилась соответствующая информация.

"На следующем заседании оргкомитета Нацотбора Евровидения определят, кто будет представлять Украину на конкурсе вместо Алины Паш. По словам генпродюсера Украинского радио НСТУ Дмитрия Хоркина, как правило, в таких случаях выбирают кого-нибудь из финалистов уже проведенного отбора", - написано было в публикации.

Украинцы начали активно обсуждать, кого лучше отправить на Евровидение:

"Я считаю, что достойно представить нашу страну может Велбой, Роксолана или Майкл Соул", "Велбой или Роксолана, скорее всего. Я за Роксолану", "Пожалуйста только не отказывайтесь от участия как в 2019 году, у нас есть столько артистов, которые достойно смогут представить страну в Турине", "Допускаю, что это будет Калуш", "Так мило сказали "кого-то из финалистов", хотя обычно берут следующего по списку(2 место)", " "Адекватным выбором была бы Роксолана".

Напомним, ответ пограничников по Alina Pash после Нацотбора на Евровидение-2022 вызвал бурную реакцию

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