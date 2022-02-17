Как пишет Politeka.net, 16 февраля стало известно, что Alina Pash отказывается ехать на Евровидение от Украины. Заседание оргкомитета Нацотбора приняло решение артистки и теперь организаторам предстоит выбрать нового исполнителя или коллектив, который отправится на Евровидение. На страничке организаторов в Инстаграм появилась соответствующая информация.
"На следующем заседании оргкомитета Нацотбора Евровидения определят, кто будет представлять Украину на конкурсе вместо Алины Паш. По словам генпродюсера Украинского радио НСТУ Дмитрия Хоркина, как правило, в таких случаях выбирают кого-нибудь из финалистов уже проведенного отбора", - написано было в публикации.
Украинцы начали активно обсуждать, кого лучше отправить на Евровидение:
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"Я считаю, что достойно представить нашу страну может Велбой, Роксолана или Майкл Соул", "Велбой или Роксолана, скорее всего. Я за Роксолану", "Пожалуйста только не отказывайтесь от участия как в 2019 году, у нас есть столько артистов, которые достойно смогут представить страну в Турине", "Допускаю, что это будет Калуш", "Так мило сказали "кого-то из финалистов", хотя обычно берут следующего по списку(2 место)", " "Адекватным выбором была бы Роксолана".
Напомним, ответ пограничников по Alina Pash после Нацотбора на Евровидение-2022 вызвал бурную реакцию
А еще Politeka писала, что Kalush после провала на Нацотборе выдвинул требования к организаторам
Также Politeka сообщала, что скандал в Нацотборе на "Евровидение-2022", ведущий Мирошниченко признался, что пошло не так