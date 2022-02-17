Как передает Politeka.net, Ольга Цибулская является популярной украинской ведущей и певицей. Также она известна как кума известного артиста DZIDZIO.
На своей странице в Инстаграм Цибульская опубликовала новые Сториз. Как известно, артистка часто общается со своими поклонниками в социальных сетях, где отвечает на их вопросы. На этот раз Ольга Цибульская решила честно ответить, как себя чувствует.
"Проснулась с дикой болью в горле. Не попала на крутой вокальный курс. Не могу говорить. Всё остальное - прекрасно! Очень вдохновляет единство людей вокруг. И в пятницу релиз клипа", — пожаловалась на своё состояние и рассказала новость Ольга Цибульская.
Также, после этого певица решила раскрыть свой диагноз.
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"У меня ангина. И лучший помощник на свете", — показала своего сына Цибульская.
Напомним, у Ольги Цибульской есть сын Нестор. Украинцы не раз отмечали внешнее сходство сына артистки и Дзидзьо. Однако, певица множество раз это отрицала. Только недавно стало известно, кто является мужем артистки. Её супруг - экс-депутат Сергей Грисюк. Стоит отметить, что долгое время Ольга Цибульская скрывала своего сына и своего мужа.
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