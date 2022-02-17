Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - успешный шеф-повар, работающая во Франции. Звезда уже несколько лет судит проект "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. На страничке проекта в Инстаграм появились образы Ольги для нового сезона "Мастер Шеф. Битва сезонов".

На фото Мартыновская была в нескольких образах, которые недавно примеряла.

"Какой образ Ольги Мартыновской из новых выпусков тебе больше нравится?", - спросили на страничке.

Фанаты начали активно ставить лайки и обсуждать образы Ольги:

"Дорогие (в прямом и переносном смысле слова) стилисты Ольги! Подберите образ молодежный ....ну что ж вы ее в бабули отправляете....ведь девушка то молодая совсем!", "Ни тот ни другой ,Вечно оденут её бабушкой или как с секонд хенда", "Ни один из образов вам не подходит, поменяйте стилиста и визажиста", "Ужасно Олю одевают, а вот Владимира всегда хорошо", "Образы - «бабушкин вариант» поменяйте стилиста . Что вы ее старите ?!", "Никакой. Оба скучные".

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