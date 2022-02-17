Как передает Politeka.net, Аида Николайчук является популярной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему вокальному таланту на шоу "Х-Фактор", где в третьем сезоне одержала победу.

Как известно, Аида Николайчук часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на самые интересные вопросы. На своей странице в Инстаграм певица решила рассказать, с какими последствиями болезни covid-19 встретилась.

"Болела два раза. Первый раз болела две недели с температурой, кашлем, дикой мигренью, отсутствие нюха и вкуса. Лечилась сначала, как при гриппе, а потом уже врач прописала лекарство. Ни одного антибиотика, Слава богу. После недели дома, думала, что на следующей неделе поеду в госпиталь, но когда узнала цену за сутки (без еды) в ковидной больнице - 11 000 гривен, сразу пошла на поправку. Из "побочки" - улучшилось зрение", — рассказала Аида Николайчук.

"Второй раз вот только... В общей сложности 9 дней от первых симптомов. Как грипп "на максималках" с диким кашлем, насморком, температурой (но у меня она не была выше, чем 37,5). Ничем новым не лечилась. У меня один сценарий", — поделилась Николайчук.

Ранее сообщалось, победительница "Х-Фактора" Николайчук выдала "секрет", как пробиться в шоу-бизнесе: "Уже завтра будете звездой"

Politeka рассказывала, победительницу "Х-Фактора" Аиду Николайчук разозлили фанаты: "Ребят, ну вы меня извините"

Также, победительница "Х-Фактора" Николайчук в смелом наряде тронула обращением к украинцам: "Дорогие мои!"