Как пишет Politeka.net, блогерша поделилась в своих Стоирз новыми кадрами, которые позволили поклонникам увидеть немного быта влюбленной пары.
Для начала Богдан показала, в каком виде она готовится ко сну. Девушка сделала селфи в зеркале, на котором позировала без ничего лишнего: в одних трусах и коротком белом топике.
«Готовлюсь ко сну», - коротко подписала снимок Анна.
Однако, сразу после этого она не легла спать. На следующих кадрах блогерша показала, как они с Михаилом Заливако валяются перед сном в постели. Парочка решила посмотреть фильм на ноутбуке, который Михаил держал у себя на животе.
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При этом с ними лежал один из котов Заливако по кличке Бублик.
«Бублик тоже с нами смотрит», - рассказала Богдан.
Судя по этим кадрам, в их паре царит настоящая семейная идиллия.
Напомним, что Заливако выбрал Анну Богдан в финале 11-го сезона «Холостячки». После финала шоу пара решила продолжить свои отношения. Судя по частым совместным фото, они действительно счастливы вместе.
Напомним, победительница "Холостяка" Анна Богдан показала после болезни, как худеет в зале.
Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Анна Богдан подсказала украинцам, что надо сделать 16 февраля.
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Богдан показала особенный подарок от Заливако и дала свой ответ.