Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян уже несколько лет в браке. Пара изначально официально не оформляла отношения, но после рождения дочери Нины решили все изменилось. Известно, что у Тони от прошлых отношений еще есть дочь Уляна, а у Арсена - два сына. Пара сейчас отправилась в Дубай, ОАЭ, откуда Матвиенко поделилась забавным видео.

На кадрах Арсен бежал по фонтану, который бил из земли. Мирзояну удавалось пробежать между струями, чтобы они его не намочили.

"Мой веселый Арсен", - написала Тоня.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Вы очень красивая пара", "Прикольно", "Лунатик"

А до этого Тоня публиковала ролик, на котором Арсен тоже бежал, но прыгнул из пирса в воду. Как известно, пара отдыхала в Египте, когда было Крещение.

Напомним, Арсен Мирзоян показал, с кем проводит свободное время, и это не Матвиенко

А еще Politeka писала, что Казанин из "Квартал 95" не сдержал чувств рядом с Мирзояном, все попало на камеру

Также Politeka сообщала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян показал свои мускулы после активных пробежек



