Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram дружина ведучого шоу "Холостяк" та "Холостячка" Григорія Решетніка Христина часто ділиться з шанувальниками світлинами та відео, а також розповідає про свою сім'ю.

Так, напередодні Дня закоханих Христина Решетнік розговорилася про свій шлюб з Григорієм. Григорій та Христина одружилися у 2010 році і за майже 12-річний шлюб у них народилися троє синів - Іван, Дмитро та Олександр.

Христина розповіла, як їм вдалося прожити так довго разом і розсекретила, за що любить чоловіка.

"Ми - сімейна пара з досвідом. Чим довше ми разом, тим більше пересвідчуємося, що гармонійні правильні стосунки - це не лише букетно-цукерковий період, не лише романтичні прогулянки і спільний відпочинок. Це - найголовніше, побут. Щоденна робота, від якої неможливо втекти чи відмовитися. І ось тут проявляється справжня любов і турбота", - написала Христина Решетнік.

Раніше Politeka повідомляла, що ведучий "Холостяка" Решетнік з дружиною вирішили відпочити без дітей: "Це розкіш".

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