Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова, которая является мастером спорта по гимнастике, очаровала эффектным фото, продемонстрировав свой главный талант.
Как известно, гимнастка стала популярной после победы в шоу «Холостяк». Она не стала строить отношения с Максом Михайлюком после окончания проекта, но в сети с ней осталось много поклонников. Как признавалась Ульянова в одном из интервью, благодаря подписчикам в Инстаграм она стала зарабатывать на рекламе.
На свежем фото Даша позировала в черных колготках и боди. Девушка высоко подняла ногу, облокотив ее на стену. Растяжка блогерши вызвала восторг в сети. Полумрак создал особую атмосферу фотографии.
Отметим, что Ульянова решила поделиться своими знаниями с поклонниками и предложила ответить им на интересующие вопросы о растяжке и бьюти-процедурах.
Напомним, что Даша Ульянова покинула Киев ради мамы: "Вот я еду...".
Как сообщала Politeka, Ульянова в пиджаке и колготках довела свой образ до совершенства: "Просто здравствуй...".
Также Politeka писала, что Даша Ульянова пожаловалась на казус в День святого Валентина: "Отломался кусок...".