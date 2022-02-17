Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова, которая является мастером спорта по гимнастике, очаровала эффектным фото, продемонстрировав свой главный талант.

Как известно, гимнастка стала популярной после победы в шоу «Холостяк». Она не стала строить отношения с Максом Михайлюком после окончания проекта, но в сети с ней осталось много поклонников. Как признавалась Ульянова в одном из интервью, благодаря подписчикам в Инстаграм она стала зарабатывать на рекламе.

На свежем фото Даша позировала в черных колготках и боди. Девушка высоко подняла ногу, облокотив ее на стену. Растяжка блогерши вызвала восторг в сети. Полумрак создал особую атмосферу фотографии.

Отметим, что Ульянова решила поделиться своими знаниями с поклонниками и предложила ответить им на интересующие вопросы о растяжке и бьюти-процедурах.

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