Победительница популярного шоу "Холостяк-10" с Максом Михайлюком, телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова впечатлила своей растяжкой.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова, которая является мастером спорта по гимнастике, очаровала эффектным фото, продемонстрировав свой главный талант.

Как известно, гимнастка стала популярной после победы в шоу «Холостяк». Она не стала строить отношения с Максом Михайлюком после окончания проекта, но в сети с ней осталось много поклонников. Как признавалась Ульянова в одном из интервью, благодаря подписчикам в Инстаграм она стала зарабатывать на рекламе.

На свежем фото Даша позировала в черных колготках и боди. Девушка высоко подняла ногу, облокотив ее на стену. Растяжка блогерши вызвала восторг в сети. Полумрак создал особую атмосферу фотографии.

Отметим, что Ульянова решила поделиться своими знаниями с поклонниками и предложила ответить им на интересующие вопросы о растяжке и бьюти-процедурах.

Напомним, что Даша Ульянова покинула Киев ради мамы: "Вот я еду...".

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