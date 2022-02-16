Переможниця шоу" Холостяк " Даша Ульянова вирішила розповісти про те, як ставиться до Дня закоханих і про свої емоції.

Як повідомляє Politeka.net, переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова вирішила розповісти про свої стосунки трохи докладніше. У День святого Валентина дівчина також похвалилася розкішним букетом, який отримала від таємного коханого, особистість якого не бажає розкривати.

"Доброго ранку, хлопці. Вчора був такий прекрасний день і неважливо, що у мене відвалився шматок вій» - висловилася Даша з приводу свого конфузу.

Вона також додала, що раніше не вважала цей день святом. Маркетинговий хід, не більше.

"Всі ці закохані і щорічний конкурс «у кого кращий мужик» моторошно дратували. 😂 Але зараз я переглянула свою думку. Чому б зайвий раз не нагадати про свої почуття: коханому чоловікові, дівчині, другу, брату, мамі, собі...? 🙏 🏻 Не важливо, у відносинах ви чи ні. Святкувати любов потрібно завжди» - поділилася Даша.

Також Ульянова вперше почала обговорювати тему відносин більш відкрито. Запитавши, що подарувати обранцеві на 14-е лютого, вона отримала багато цікавих відповідей.

"Хороші духи я дарувала багато разів, але це не запам'яталося йому (особисто мій досвід). А ще я дарувала салют і Луї Віттон, витратила всі заощадження, але це емоції на все життя. Взагалі, у мене теж не завжди була половинка на 14-е, а пізніше, 23-го лютого ми познайомилися. Все трапляється, коли не чекаєш».

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