Переможниця популярного шоу "Холостяк-10", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова, вирушила до Кривого Рогу, де народилася і жила багато років.

Даша Ульянова - майстер спорту з художньої гімнастики, а нині блогерка і телеведуча, пише Politeka.net. У своєму Instagram багато розповідає про особисте і спілкується з підписниками.

У нових сторіс дівчина поділилася, що її мама святкує ювілей - 50-річчя.

"Ось я їду її вітати", - розповіла телеведуча.

"Мчу", - пізніше підписала вона наступне фото, на якому позувала з великим букетом троянд і з подарунком.

Красуня показала накритий стіл, і кімнату, прикрашену квітами і кульками.

"З днем народження мамуля", - написала переможниця "Холостячки".

Також блогерка показала собачку на прізвисько Нора, яка злилася і гавкала на її дідуся.

"Дідусь хоче погладити Нору... Нора не дається. Дідусь, вибач", - сміючись, вимовила Даша Ульянова.

Зазначимо, Даша Ульянова народилася в сім'ї приватного підприємця і домогосподарки. У дівчини є брати-близнюки Кирило і Тимур.

Колишня гімнастка здобула вищу освіту, закінчивши Харківський національний університет мистецтв ім. Котляревського за спеціальністю "Акторська майстерність драматичного театру і кіно".

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