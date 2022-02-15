Даша Ульянова - майстер спорту з художньої гімнастики, а нині блогерка і телеведуча, пише Politeka.net. У своєму Instagram багато розповідає про особисте і спілкується з підписниками.
У нових сторіс дівчина поділилася, що її мама святкує ювілей - 50-річчя.
"Ось я їду її вітати", - розповіла телеведуча.
"Мчу", - пізніше підписала вона наступне фото, на якому позувала з великим букетом троянд і з подарунком.
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Красуня показала накритий стіл, і кімнату, прикрашену квітами і кульками.
"З днем народження мамуля", - написала переможниця "Холостячки".
Також блогерка показала собачку на прізвисько Нора, яка злилася і гавкала на її дідуся.
"Дідусь хоче погладити Нору... Нора не дається. Дідусь, вибач", - сміючись, вимовила Даша Ульянова.
Зазначимо, Даша Ульянова народилася в сім'ї приватного підприємця і домогосподарки. У дівчини є брати-близнюки Кирило і Тимур.
Колишня гімнастка здобула вищу освіту, закінчивши Харківський національний університет мистецтв ім. Котляревського за спеціальністю "Акторська майстерність драматичного театру і кіно".
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