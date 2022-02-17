Як повідомляє Politeka.net, переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова стала популярним блогером після того, як завершився проект. І хоча дівчина не залишилася разом з головним героєм шоу, вона запам'яталася багатьом завдяки своїм зухвалим витівкам.

Ульянова як і раніше любить заніматсья гімнатстікой і часто демонструє свою розтяжку і майстерність навіть не тренуваннях. Тим не менш, зараз дівчина також зайнята роллю телеведучої на музичному телеканалі і навіть веде окремі спецвипуски.

Для кожного ефіру дівчина перетворюється і вибирає кращий образ випуску. Любить Ульянова також робити акцент на довгих і струнких ногах, оскільки приділяє їм найбільше уваги на заняттях.

Подобатися Ульянової також вибирати супер-короткі сукні або шорти, щоб виглядати якомога стрункіше, приховувати форми гімнастка також не любить. В стильному сірчаному піджаку або сукні відтінку металік вона виглядає дуже привабливо.

Також Даша вирішила розповісти про свої стосунки трохи докладніше. У День святого Валентина дівчина також похвалилася розкішним букетом, який отримала від таємного коханого, особистість якого не бажає розкривати.

"Доброго ранку, хлопці. Вчора був такий прекрасний день і неважливо, що у мене відламався шматок вій» - висловилася Даша з приводу свого конфузу.

"Взагалі, у мене теж не завжди була половинка на 14-е, а пізніше, 23-го лютого ми познайомилися. Все трапляється, коли не чекаєш».

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