Український музикант та актор Андрій Данилко, який більше відомий під жіночим сценічним іменем Вєрка Сердючка, поділився з шанувальниками новою фотографією.

Як повідомляє Politeka.net, 48-річний український актор, співак, сценарист, телеведучий, композитор Андрій Данилко, який багато років виступав на сцені у жіночому образі Вєрки Сердючки, опублікував нове фото разом зі своєю "мамою" (Інна Білоконь).

"В понеділок!", - коротко написав Андрій Данилко.

Ймовірно, Данилко натякнув на прем'єру нової комедії з його участю - "Велика прогулянка", адже він залишив відповідні хештеги.

Шанувальники написали багато коментарів та зробили компліменти Сердючці з мамою.

"Дорогий Ви наш любий Андрій Михайлович! Ви найкращий !!! Любимо Вас, Ви наша гордість!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Браво! Нарешті! З вересня чекаю на прем'єру!😍 Фото🔥 Наші красуні!❤️", "Обожнюю😍❤️👏👏", "Чекаю з нетерпінням! 🔥❤️🙌".

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