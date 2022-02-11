Як повідомляє Politeka.net, 48-річний український актор, співак, сценарист, телеведучий, композитор Андрій Данилко, який багато років виступав на сцені у жіночому образі Вєрки Сердючки, опублікував нове фото разом зі своєю "мамою" (Інна Білоконь).
"В понеділок!", - коротко написав Андрій Данилко.
Ймовірно, Данилко натякнув на прем'єру нової комедії з його участю - "Велика прогулянка", адже він залишив відповідні хештеги.
Шанувальники написали багато коментарів та зробили компліменти Сердючці з мамою.
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"Дорогий Ви наш любий Андрій Михайлович! Ви найкращий !!! Любимо Вас, Ви наша гордість!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Браво! Нарешті! З вересня чекаю на прем'єру!😍 Фото🔥 Наші красуні!❤️", "Обожнюю😍❤️👏👏", "Чекаю з нетерпінням! 🔥❤️🙌".
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