Як пише Politeka.net, "Майстер Шеф. Битва сезонів" - українське кулінарне шоу, в якому зібралися кращі учасники з усіх сезонів "Майстер Шеф". У новому випуску, фрагмент якого опублікувавши на каналі проекту в "Ютубі", було показано, як учасник проекту Андрій Колесник незвично вирішив проблему, яка з'явилася.
На кадрах учасники синьої команди готували реберця. І під час готування команда спочатку довгий час не могли поставити варити квасолю, а в підсумку її спалили.
"Згоріла, капець", - сказав Андрій.
"Зараз ми Ектору винесемо, він вийде, на голови одягне сотейнички", - додав Колесник після.
Але один з учасників не розгубився і знайшов консервовану квасолю, а також додав чорнослив.
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Після того, як хлопці дали на пробу блюдо головному судді проекту Ектору Хіменес-Браво блюдо на пробу.
"Квасоля смачна, типу, ребро не ребро, але квасоля смачна", - процитував слова Ектора учасник.
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