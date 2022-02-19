Известный исполнитель и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес признался, как в юности имел мерзкую привычку, и как избавился от нее.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель, тренер "Лиги смеха" и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал поклонникам о мерзкой привычке, от которой избавился благодаря своей маме.

В своих Instagram-сторис Вова опубликовал кадры с подписями, в которых рассказал, что в юности у него была привычка грызть ногти, из-за чего его руки выглядели просто отвратительно. На помощь пришла мама, после слов которой будущий артист резко отказался от "любимого занятия".

"В момент моего полового созревания гормоны били ключом. В то время пока всем нравилось ухлестывать за девочками, я обожал грызть ногти. Через 2 года мои пальцы пианиста превратились в обрубки. Но я ничего не мог поделать, меня не остановить. И как во всех историях с хорошим концом, появилась добрая фея – Мама. И сказала: "Вова, ну супер. Шикарно выглядят руки. Так эффектно в слоях красуется градиент грязи. Девочки за тебя драться будут", - поделился своей историей Дантес.

По его словам, после эти слов мамы, он больше никогда не возвращался к этой вредной привычке. Более того, теперь он всегда обращает внимание на руки людей, с которыми общается.

Напомним, Муж Дорофеевой Дантес поделился своим опытом борьбы с отвратительной привычкой: "Тут не будет каких-то...".

Как сообщала Politeka, Муж Дорофеевой Дантес внезапно заговорил об одиночестве: "Лучшие вещи со мной происходят, когда...".

Также Politeka писала, что Встревоженный муж Дорофеевой Дантес бросился к врачу и выяснил, что с ним: "Появилось пятно…".