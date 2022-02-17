Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян вже кілька років у шлюбі. Пара спочатку офіційно не оформляла відносини, але після народження дочки Ніни вирішили все змінилося. Відомо, що у Тоня від минулих відносин ще є дочка Уляна, а у Арсена - два сини. Пара зараз вирушила в Дубай, ОАЕ, звідки Матвієнко поділилася кумедним відео.
На кадрах Арсен втік по фонтану, який бив із землі. Мірзояну вдавалося пробігти між струменями, щоб вони його не намочили.
"Мій веселий Арсен", - написала Тоня.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
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А до цього Тоня публікувала ролик, на якому Арсен теж втік, але стрибнув з пірсу у воду. Як відомо, пара відпочивала в Єгипті, коли було хрещення.
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