Як пише Politeka.net, зіркове подружжя Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян зараз відпочивають в Об'єднаних Арабських Еміратах і діляться кадрами на своїй сторінці в Instagram.

У нових сторіс Арсен Мірзоян показав, що в Дубаї вони відвідали відому оглядовий майданчик Sky Views, яка розташована на висоті 200 метрів і має ділянкою скляної підлоги довжиною 25 метрів. Звідти можна насолодитися видом на найвищий у світі хмарочос Бурдж-Халіф і панораму міста.

"Начебто міцно стоїть, а коліна тремтять і підкошуються», - поділився враженнями співак.

Схоже, Арсен і Тоня спробували прилягти на скляній підлозі.

Також Арсен Мірзоян випробував екстремальну розвагу, яку пропонує Sky Views-катання зі скляної гірки Glass Slide, що нависає над містом. Він спустився з 53-го рівня до 52-го в прозорій трубі.

Артист не став приховувати, що це досить страшно.

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