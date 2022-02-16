Як пише Politeka.net, зіркове подружжя Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян зараз відпочивають в Об'єднаних Арабських Еміратах і діляться кадрами на своїй сторінці в Instagram.
У нових сторіс Арсен Мірзоян показав, що в Дубаї вони відвідали відому оглядовий майданчик Sky Views, яка розташована на висоті 200 метрів і має ділянкою скляної підлоги довжиною 25 метрів. Звідти можна насолодитися видом на найвищий у світі хмарочос Бурдж-Халіф і панораму міста.
"Начебто міцно стоїть, а коліна тремтять і підкошуються», - поділився враженнями співак.
Схоже, Арсен і Тоня спробували прилягти на скляній підлозі.
Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"
"Як же боляче": зупинилося серце народної артистки України, яка віддала сцені 60 років
"Прощай, артист!": не стало зірки радянської сцени, колеги повідомили про горе
Росія привела в рух свої війська: що зараз відбувається на кордоні України
Неприємна НП стряслася з суддею "Майстер Шеф" Мартиновською далеко від України: "Як так?"
Також Арсен Мірзоян випробував екстремальну розвагу, яку пропонує Sky Views-катання зі скляної гірки Glass Slide, що нависає над містом. Він спустився з 53-го рівня до 52-го в прозорій трубі.
Артист не став приховувати, що це досить страшно.
Нагадаємо, Тоня Матвієнко покинула Україну разом з Мірзояном, фото: "вперше..."
Як повідомляла Politeka, Арсен Мірзоян показав, з ким проводить вільний час, і це не Матвієнко: "вогонь"
Також Politeka писала, що дружина Мірзояна Тоня Матвієнко показала, як підтримує відмінну фігуру: кадри з тренажерного залу