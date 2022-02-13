Як пише Politeka.net, співачка Тоня Матвієнко - відома українська співачка. У зірки є дочки Уляна від перших стосунків і Ніна від Арсена Мірзяона, який виховує ще двох синів від свого першого шлюбу. Відомо, що пара познайомилася на "Голосі країни", після чого записала спільну пісню. Мама Тоня - Ніна Матвієнко, була спочатку проти таких відносин, але потім прийняла Арсена. Тоня займається творчістю, а також веде сторінку в Instagram, де поділилася цього разу фотографією зі спортзалу.
На фото Тоня була в маєчці і лосинах сірого кольору. Зірка зробила пару Селфі, демонструючи себе на тренажері.
"Прес", - підписала лаконічно кадри Матвієнко в сторіс Instagram.
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А до цього Тоня опублікувала Селфі з автомобіля, де була з Арсеном і дитиною. Всі троє посміхалися на камеру.
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