Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Джамала, которая была судьей Национального отбора на "Евровидение-2022" поделилась в своем Instagram яркими кадрами с концерта и напомнила, что весна уже не за горами.

На фотографиях Джамала запечатлена на сцене в момент трепетного выступления, на некоторых снимках видно, что у нее слеза на глазах. Для выступления певица выбрала необычный и яркий образ – широкие джинсы-клеш и вышитую с цветами разноцветную блузу ассиметричного кроя. Внимания привлекает прическа звезды – здесь у нее длинные дрэды, а на лице яркий сценический макияж.

В подписи к публикации Джамала написала: "10 дней до весны. Я знаю, она всегда помогает. Всегда! В любой непонятной ситуации идем на концерт, слушаем музыку, целуем любимых! Сегодня так сложно планировать будущее, столько всего пришлось на наш расцвет. Но встреча с вами помогает мне оставаться в тонусе. Впереди новые проекты, выступления, грандиозные планы и, конечно, концерт 8 марта в центре Киева. Ссылки на билеты добавляю в страницу. И жду в комментариях на песни, которые вы хотите услышать. Составляем лучший плей-лист".

Напомним, Счастливая Джамала взобралась на скутер, впечатлив видом: "Умеет быть свободной".

Как сообщала Politeka, Джамала в эффектном платье-вышиванке изумила внешностью: "Задала правильную атмосферу".

Также Politeka писала, что Джамала улетела из Украины, оставив мужа и детей: "Сложный год во всех смыслах".