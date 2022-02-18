Как сообщает Politeka.net, внучка легендарной украинской артистки Софии Ротару Соня Евдокименко, которая живет в Нью-Йорке и встречается с известным миллионером Денисом Ждановым, часто радует поклонников яркими и стильными фото на своей странице в Instagram. Так, в этот раз 20-летняя красотка выложила кадры с прогулки, на которых продемонстрировала отменное чувство стиля.

На новых фотографиях Соня запечатлена на нью-йоркских улицах, она купается в солнечных лучах. Перед камерой модель появилась в сером платье-пиджаке индексного фасона, которое подчеркнуло стройную фигуру и длинные ноги. Дополняют образ черные кожаные перчатки на руках. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий естественный макияж.

В подписи к публикации Евдокименко ничего не написала, оставила лишь черное сердечко-эмодзи. А пользователи тут же принялись комментировать снимки модели: "Как картинка", "Невероятно красивая, умная, стильная, талантливая и трудолюбивая! Весь мир на кончиках ваших пальцев, Соня", "Откуда твое платье?", "Красавица", "Соня, ты просто красотка", "Великолепный образ".

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