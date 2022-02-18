Как передает Politeka.net, Мадонна является всемирно известной певицей. Стоит отметить, что несмотря на то, что ей 63 года, она выглядит очень моложаво.

На своей странице в Инстаграм певица опубликовала новые фото. На кадрах Мадонну застукали в уборной комнате, где она позировала перед камерой со спущенными штанами. Также она показала свой стильный наряд перед зеркалом. На фото Мадонна предстала в черном костюме, который дополнила массивными белыми луноходами.

"Наконец-то я соберусь", — подписала фото Мадонна.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Кто эта 17-летняя девушка?", "Как ты выглядишь потрясающе", "Мама, я думаю, пришло время отказаться от фотошопа", "Кто эта 14-летняя? Что ты сделала с Мадонной?", "Ты действительно королева 👑.. И всегда будешь королевой", "Легенда", "Дам, поделитесь, пожалуйста, своим пластическим хирургом! Выглядишь потрясающе!", "Мадонна красивый ангел", "Ты слишком старая, Мадонна... удали это", "Ты выглядишь прекрасно".

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