Мадонна - многодетная мама, она воспитывает двоих биологических и четверо приемных сыновей и дочерей, передает Politeka.net. Звезда с молодых лет эпатирует публику, и, вероятно, стала большим примером для детей.
Так, поп-икона пришла на выставку старшего сына Рокко, отец которого режиссер Гай Ричи, со своим приемным - 16-летним Дэвидом Банда. Парень поразил внешностью, ведь появился в коротком платье и лосинах. Также дополняли образ рожки и макияж.
На кадрах нельзя отметить и саму 63-летнюю Мадонну, которая на снимках выглядит лет на 30.
Кадры вызвали просто бурю обсуждений в Сети и быстро собрали более 80 тысяч лайков.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
"Прощай, артист!": не стало звезды советской сцены, коллеги сообщили о горе
Избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан поделилась радостью с украинцами: "Какой мужчина..."
Саакашвили потерял близкого человека: «Была очень хорошей и красивой женщиной»
Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
"Раньше я восхищался тобой, Мадонна... но сейчас даже не знаю, что с тобой случилось. Что ты творишь, девочка??? Раньше от тебя исходило столько вдохновения... где оно сейчас??? Соберись и вернись, пожалуйста", "Дэвид РОК!!!!!!! ❤️", "Прекрасные мама и сын 😍😍♥️♥️♥️♥️♥️♥️", "Вау, классные мальчики, мама гордится ☺️☺️☺️", "Почему ваш сын такой женственный? Что случилось с мужественными мужчинами?", - написали пользователи Сети.
Напомним, 63-летняя Мадонна в прозрачном корсете и колготках показала фигуру со всех сторон
Как сообщала Politeka, 63-летняя Мадонна покрутилась перед камерой в эпатажном наряде
Также Politeka писала, что Мадонна трогательно поздравила с 16-летием приемную дочь и показала ее детские фото