63-летняя эпатажная певица Мадонна вызвала новую бурю эмоций кадрами со своим приемным сыном, 16-летним Дэвидом, который появился в весьма экстравагантном виде.

Мадонна - многодетная мама, она воспитывает двоих биологических и четверо приемных сыновей и дочерей, передает Politeka.net. Звезда с молодых лет эпатирует публику, и, вероятно, стала большим примером для детей.

Так, поп-икона пришла на выставку старшего сына Рокко, отец которого режиссер Гай Ричи, со своим приемным - 16-летним Дэвидом Банда. Парень поразил внешностью, ведь появился в коротком платье и лосинах. Также дополняли образ рожки и макияж.

На кадрах нельзя отметить и саму 63-летнюю Мадонну, которая на снимках выглядит лет на 30.

Кадры вызвали просто бурю обсуждений в Сети и быстро собрали более 80 тысяч лайков.

"Раньше я восхищался тобой, Мадонна... но сейчас даже не знаю, что с тобой случилось. Что ты творишь, девочка??? Раньше от тебя исходило столько вдохновения... где оно сейчас??? Соберись и вернись, пожалуйста", "Дэвид РОК!!!!!!! ❤️", "Прекрасные мама и сын 😍😍♥️♥️♥️♥️♥️♥️", "Вау, классные мальчики, мама гордится ☺️☺️☺️", "Почему ваш сын такой женственный? Что случилось с мужественными мужчинами?", - написали пользователи Сети.

Напомним, 63-летняя Мадонна в прозрачном корсете и колготках показала фигуру со всех сторон

Как сообщала Politeka, 63-летняя Мадонна покрутилась перед камерой в эпатажном наряде

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