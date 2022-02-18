Мишель Андраде почти год путешествует и показывает страны в проекте "Орел и решка", передает Politeka.net. В интервью Лизе Дидковской ведущая рассказала о самой жесткой ситуации на съемках, случилась она в Непале в Катманду.

Съемки происходили возле крематория.

«Ты сразу, когда заходишь туда, ты чувствуешь такой специфический запах. Вроде он тебе нравится, потому что он сладкий. Но когда ты знаешь, что это не благовония, а кремируют людей, ты понимаешь, что он тебе с мешался уже с какими-то интересными ассоциациями. Здесь на площади дети играют, веселятся, вот тут несут труп перед тобой, женщина плачет, просто у нее сердце рвется. Здесь ты видишь труп, с этой стороны куча дыма и такие маленькие домики, и там лежат трупы людей, которые сейчас будут кремировать», - рассказала ведущая.

Мишель Андраде призналась, что была поражена происходящим.

«С одной стороны ты увидел труп, с другой стороны ты видишь, как родные его оплакивают. И сидишь, и этот пепел летает просто. И ты просто думаешь: «Оно просто летит на меня». И эти запахи смешались. И ты просто офигеваешь от того, что ты это видишь», - поделилась ведущая «Орла и Решки».

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