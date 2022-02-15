Як пише Politeka.net, Христина Соловій - учасниця "Голос країни", яку тренував, а потім і продюсував Святослав Вакарчук. Зірка випустила кілька міні-альбомів, а також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу показала ніжний образ.

На фото Христина була в прозорому корсеті, вражаючи виглядом. Зірка лежала на ліжку, дозволивши поглянути на свою красу.

"Ніколи не знаєш, де і за яких обставин зустрінеш свою людину. Як довго вона буде твоєю. Я просто мріяла показати одну пісню, А тепер ти включаєш мої альбоми по дорозі додому. Я просто жила, а тепер ти кажеш, що я саундтрек твого життя... сумую, коли ми довго не бачимося. Щаслива, коли в фанзоні підспівуєш мені. Це миті заради яких хочеться жити. Зі святом і до зустрічі 16 лютого, мої улюблені, закохані і романтики з розбитими серцями", - написала зірка.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Це про кота?", "Пісні породжують любов в серці", "кріпосне право скасовували, тепер людина не може бути чийсь", "Розумниця, ангел красивий".

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