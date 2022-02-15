Як пише Politeka.net, Христина Соловій - учасниця "Голос країни", яку тренував, а потім і продюсував Святослав Вакарчук. Зірка випустила кілька міні-альбомів, а також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу показала ніжний образ.
На фото Христина була в прозорому корсеті, вражаючи виглядом. Зірка лежала на ліжку, дозволивши поглянути на свою красу.
"Ніколи не знаєш, де і за яких обставин зустрінеш свою людину. Як довго вона буде твоєю. Я просто мріяла показати одну пісню, А тепер ти включаєш мої альбоми по дорозі додому. Я просто жила, а тепер ти кажеш, що я саундтрек твого життя... сумую, коли ми довго не бачимося. Щаслива, коли в фанзоні підспівуєш мені. Це миті заради яких хочеться жити. Зі святом і до зустрічі 16 лютого, мої улюблені, закохані і романтики з розбитими серцями", - написала зірка.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
Хвороба спіткала Таїсію Повалій з сином: "Ми з Денисом, на превеликий жаль..."
Андрій Рибак з "Холостячки" в безглуздому вигляді з'явився в ресторані: "Щось видає, що я з села?"
Не стало зірки радянського кіно, сумну звістку приховували два місяці: "Вона була голосом дитинства"
"Вона стала втрачати свідомість": син розповів про останні дні життя зірки радянських фільмів
Обірвалося життя відомої російської актриси-красуні, їй було всього 40: останні фото
"Це про кота?", "Пісні породжують любов в серці", "кріпосне право скасовували, тепер людина не може бути чийсь", "Розумниця, ангел красивий".
Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Соловій зізналася, за кого вболівала на Нацвідборі на Євробачення 2022
Також Politeka повідомляла, що улюблениця Вакарчука Христина Соловій показала, з ким ділить ліжко
А ще Politeka писала, що улюблениця Вакарчука Соловій розповіла несподівані подробиці про себе