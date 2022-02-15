Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук - успішний співак, який в цьому сезоні вирішив повернутися в "Голос країни". Артист вибрав на прослуховуваннях Дмитро і Павла, про які розповів детальніше в своєму Instagram.
"Дмитро - співак з високим професійним рівнем, який ще й неймовірно душевно співає. Всі мої знайомі, які дивилися вчорашній ефір, сказали, що у них йшли мурашки по шкірі, тому я дуже щасливий мати Дмитро в своїй команді. Сподіваюся, він ще прославить українську пісню і в" Голосі країни", і поза проектом.
Павла - хлопець з унікальним голосом. Крім цього, він ще й хороший учитель, тому за дітей – його учнів – точно можна бути спокійним. А його сучасна манера співу надає особливого звучання.
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Одним словом, Дмитро і Павла - це сильні учасники, які можуть скласти конкуренцію всім аж до фіналу", - написав Вакарчук.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Спасибі!!! Чути такі слова це щось нереальне", "перше фото - вогонь", "Вакарчук потроху перетворюється на Нео".
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