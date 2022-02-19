Певица захотела произвести полную перезагрузку и отвлечься от насущных дел и проблем, и с головой окунулась в райский отдых.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица, фронтвумен украинской группы THE HARDKISS Юлия Санина и ее супруг музыкант Вал Бебко воспитывают шестилетнего сына Даниила. Певица в последнее время все чаще делится фото сыночка.

Несколько часов назад Юлия Санина показала в Сториз трогательные снимки с Даней.

Кадры были сделаны во время семейного отдыха. Мама с сыном взяли на прокат каяк и прокатились на нем, попробовав активный отдых. Мальчику судя по большой улыбке на губах, очень понравилось такое времяпровождение и он растет настоящим красавчиком.

На втором фото можно увидеть, что Юлия Санина вышла на вечернюю прогулку с сыном. Мальчик обнял свою маму, а она нежно обхватила руками лицо сына. Глаза певицы полны заботы и любви. Для прогулки Юлия выбрала платье-рубашку белого цвета, а Даня голубую гавайскую футболку.

Стоит отметить, что солистка украинской группы THE HARDKISS Юлия Санина и гатарист этой же группы Валерий Бебко 10 лет назад пошли под венец. А 21 ноября 2015 года певица родила первенца. У Юлии и ее мужа Валерия родился сын.

Напомним, что Санина из The Hardkiss поделилась секретом воспитания сына.

Как сообщала Politeka, Юлия Санина из "The Hardkiss" ошеломила кадрами с акулой.

Также Politeka писала, Санина из The Hardkis покинула Украину и рассказала о пережитых трудностях.