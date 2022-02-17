Співачка Юлія Саніна, солістка групи The Hardkiss, відповіла на питання про виховання сина, Данила, який з'явився на світ шість років тому.

Юлія Саніна розповіла, що познайомилася з майбутнім чоловіком, Валерієм Бебко, коли їй було 18 років, повідомляє Politeka.net. На той момент дівчина ще не зустрічалася з хлопцями і навіть не цілувалася.

Валерій Бебко практично відразу закохався в красуню, за його словами вона єдина, хто в собі поєднувала розум, зовнішність і талант.

Подружжя вже багато років разом і зараз виховує сина шестирічного Данила.

У нових сторіс Юлія Саніна торкнулася теми виховання дитини. За словами співачки, Данік росте допитливим і задає багато питань, на які складно дати відповіді. Днями хлопчик поцікавився у мами, що робити з думками, яке з'являються в його голові і їх складно контролювати.

"Вони бувають різні, як хороші, так і погані, і неконтрольовані... Він не розуміє, як з цим впоратися. Я пояснила йому, що у нас на плечах є ангел і чортик і вони диктують в голову нам різні думки, і нам важливо подружитися з цими думками, вибирати тільки хороші, робити свої рішення, відповідати за них, розуміти наслідки. Загалом, слухати ангела. Я не знаю, я пояснила так", - поділилася артистка.

Нагадаємо, що Юлія Саніна з "The Hardkiss" приголомшила кадрами з акулою

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