Юлія Саніна разом з чоловіком-музикантом Валерієм Бебко і шестирічним сином Данилом вирушили у відпустку на Мальдіви, повідомляє Politeka.net.
У своєму Instagram артистка розповідає про відпочинок. Зокрема нещодавно Юлія Саніна поділилася - вона до останнього не вірила, що потрапить на відпочинок, адже спочатку скасовувався рейс, потім виникли проблеми з готелем, а пізніше вони захворіли. На щастя, зараз сім'я все ж відпочиває за кордоном.
Співачка показує, як проводить час. Наприклад, Юлія Саніна зайнялася йогою на тлі чудових краєвидів.
Також виконавиця пізніше приголомшила кадрами з акулою невеликого розміру, вона підпливла лишком близько до берега.
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"Ранкова гостя", - написала Юлія Саніна.
Зазначимо, в мальдівських водах водяться три основних види акул: тигрові, лонгімануси і молотоголові. Вони вважаються небезпечними, але люблять триматися подалі від берега і людей.
Дайверам найчастіше зустрічаються дрібні рифові види, але їх розміри – приблизно метр. Рідше -донні акули-няньки або акули-гітари. Взагалі Мальдіви вважаються одним з найбезпечніших курортів в світі.
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