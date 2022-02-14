Артист Макс Барських показав, як насолоджується сонечком на пляжі, розповів, чи є у нього друга половинка.

Як пише Politeka.net, Макс Барських є успішним українським артистом. Про особисте життя артиста нічого невідомо, хоча фанати приписують зірці роман з екс-солісткою ВІА Гри Мішею Романовою, яка нібито навіть народила від Панський діти. Макс активно займається творчістю зараз, а також веде сторінку в Instagram, де вирішив поділиться з фанатами сонячними кадрами.

"Всіх зі святом любові!

Ті, хто знайшов свою половину, любите міцніше!

Ті, хто ще в пошуку, як і я, знайте, все можливо.

Вітаю вас уривком з нової пісні. Вона народилася буквально пару днів тому, вирішив бути простіше і поділитися демкою. Як вам?",- написав Барських.

Фанати подивилися майже 140 тисяч разів відео і написали коментарі:

"Ти як завжди пишеш пісні, які близькі серцю. На потоці))) Красиво, сильно, зі змістом", " Макс, випускай!!!! Буде весна і літо в 100 разів тепліше!!!!", "Супер! Я в передчутті! Це буде! Так що випускай не роздумуючи!!!".

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