Як повідомляє Politeka.net, популярний український співак Макс Барських, який працює з Аланом Бадоєвим, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу артист здивував новим знімком і зізнаннями, які залишив під ним.
На фотографії Макса майже неможливо розгледіти, все темне і похмуре. На ньому вузький чорний костюм з білою смужкою, а на обличчі темна блискуча маска. Виглядає такий образ вельми специфічно і незвично, однак, фанати в захваті.
У підписі до публікації Панський написав: "Скільки Максів Барських в голові у Макса Барських? Багато і звуть їх по-різному. Якщо серйозно, я ніколи не обмежую себе в тому, про що мріяти, що любити, про що і як співати. З дитинства в мені уживається любов до абсолютно різної музики. Цього року буде багато релізів на різний смак. Кожному знайдеться свій Макс і своя музика. Вже завтра зустрічайте перший трек мого нового музичного проекту Recycling. Будемо танцювати і співати на різні теми".
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Нагадаємо, Макс Барських в одних плавках підколів українців, похвалившись відпочинком: "Знаю, як утомливо...".
Як повідомляла Politeka, Макс Барських вийшов на сцену в чорній сітці і змусив публіку кричати: "Це любов назавжди!".
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