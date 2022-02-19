Мішель Андраде, яка раніше зустрічалася із зіркою "Голосу країни" Микитою Ломакіним, в інтерв'ю Лізі Дідковській торкнулася теми особистого життя.

Мішель Андраде зізналася, що зараз перебуває у відносинах. Її обранець також особистість творча, він-музикант.

"Ми давно зустрічаємося. Ну, я не можу сказати супер давно, але це вже стосунки, які ти розумієш, що вони до чогось ведуть, що у них є майбутнє. Ось так», - розповіла співачка.

Мішель Андраде назвала фактори, які говорять про серйозність відносин: «це і час, і обставини, і ставлення людини до тебе, і Твоє до нього ставлення, рішення, які ви разом приймаєте, і так далі».

Мішель Андраде додала, що зараз поки не готова розкривати подробиці відносин.

"Зараз я зрозуміла, що просто не хочу, щоб це обговорювалося масово. Не хочеться. Мені достатньо є про що розповідати. Наприклад, про творчість, про подорожі, про Спорт, про якісь особисті переживання. Є про що розповідати. А особисте життя нехай поки залишиться для нас", - зазначила вона.

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