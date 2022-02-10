Мішель Андраде багато подорожує і показує країни в проекті "Орел і решка", передає Politeka.net. Зірка розповідає про побут різних народів, а також пробує їхні страви. Творці програми вирішили створити відео, на яких співачка апетитно їсть. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"За всю історію "Орла і Решки" у нас ніколи не було, настільки ненажерливої і всеїдної ведучої, як Мішель", - сказав диктор.

На кадрах виконавиця пробувала їжу і скрикувала: "Ммм... Смачно!".

"І підпис тут не потрібен) все ясно, все зрозуміло, все смачно 😋", - підписала кадри Мішель Андраде.

Публікація швидко зібрала понад 14 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Мішель як ти?) ", "😍 😍 😍 😍Смачна!!!😁Така мила", " Мішель, у тебе дуже красива фігура! Їж на здоров'я і не думай ні про що! Вони заздрять!😅 ❤ ️ ", "Мішель найкраща❤️❤️❤️", " Мішель 🔥🔥🔥🔥🔥 вміння їсти смачно, апетитно 🙂👏👏👏", "Після перегляду відео я сама їсти захотіла 🤣".

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