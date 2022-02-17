Як передає Politeka.net, Аїда Ніколайчук є популярною українською співачкою. Вона прославилася завдяки своєму вокальному таланту на шоу "Х-Фактор", де в третьому сезоні здобула перемогу.

Як відомо, Аїда Ніколайчук часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на найцікавіші питання. На своїй сторінці в Instagram співачка вирішила розповісти, з якими наслідками хвороби covid-19 зустрілася.

"Хворіла два рази. Перший раз хворіла два тижні з температурою, кашлем, дикою мігренню, відсутність нюху і смаку. Лікувалася спочатку, як при грипі, а потім вже лікар прописала ліки. Жодного антибіотика, Слава богу. Після тижня вдома, думала, що наступного тижня поїду в госпіталь, але коли дізналася ціну за добу (без їжі) в ковидной лікарні - 11 000 гривень, відразу пішла на поправку. З "побочки" - покращився зір", - розповіла Аїда Ніколайчук.

"Другий раз ось тільки... В цілому 9 днів від перших симптомів. Як грип "на максималках" з диким кашлем, нежиттю, температурою (але у мене вона не була вище, ніж 37,5). Нічим новим не лікувалася. У мене один сценарій", - поділилася Ніколайчук.

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