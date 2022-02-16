Українська співачка Аїда Ніколайчук, яка перемогла у третьому сезоні вокального шоу "Х-Фактор", розговорилася з шанувальниками про те, за кого готова знову вийти заміж.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram переможниця третього сезону шоу "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук, яка після декількох років творчої перерви почала успішну сольну кар'єру під псевдонімом AIDA, залишила шанувальникам спеціальне віконечку, у якому вони могли запитати зірку про все, що їх цікавить.

Так, шанувальники запитали, коли Аїда Ніколайчук знову вийде заміж.

"Коли я зрозумію, що поряд зі мною достойний чоловік, з яким мені буде не страшно думати про майбутнє, з яким буде спокійно, а не як на качелях", - відповіла на запитання переможниця "Х-Фактора".

Нагадаємо, що 39-річна Аїда Ніколайчук двічі була замужем. У шлюбі з першим чоловіком у неї народився син Максим, якому вже 19 років. Однак через деякий час шлюб пари дав тріщину і вони розлучилися. Пізніше у Ніколайчук був роман зі звукорежисером Дмитром під час участі в "Х-Факторі", але про це співачка воліє не згадувати. У жовтні 2016 року Аїда Ніколайчук вдруге вийшла заміж за білоруського спортсмена-дріфтера Микиту Подольського, який був молодший за неї на 12 років. У другому шлюбі співачка завагітніла, але вже на серйозному терміні втратила дитину. За словами Ніколайчук, горе не зблизило їх з Микитою, ба більше вони жили на дві країни і Подольський не міг визначитися, де йому осісти, тому вони розлучилися.

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