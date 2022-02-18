Кадрами перформанса 48-летний Винник поделился в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
Олег решил порадовать поклонниц, исполнив один из своих старых хитов, обеспечивших ему славу в украинском шоубизе - песню "Вовчиця".
"Зорі прозорі вгорі,
Вам спиться, чи не спиться?", - пел со сцены Винник в кожаных штанах.
Фанатки поднялись со своих мест и завизжали, когда во время припева на сцене начали вспыхивать фейерверки.
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"Что вы делаете с публикой?", - подписан один из "сторизов".
Кроме того, во время вручения премии "Українська пінся року" (одним из организаторов которой Винник, собственно, и является) артист спел свою новую песню "Зайві слова". Композиция написана в присущем ему стиле и передает этнику, фольклор и подлинность украинской музыки.
По словам Винника, этот трек о взаимной любви, - ведь когда она есть, слова уже не нужны. В таком же самом стиле спеты и другие песни артиста, та же "Вовчиця", "Мати каже правду", "Надкусили місяць зорі" .
"Я стараюсь в таких песнях использовать слова, которыми поют наши родители, наши бабушки и дедушки, слова, в которых есть подлинность украинского голоса. Именно на своем родном языке можно наиболее точно выразить чувства и смыслы", - комментировал Винник.
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