Певец Олег Винник устроил огненное шоу на главной сцене страны в Национальном дворце "Украина" - артист выступил на ежегодной музыкальной премии.

Кадрами перформанса 48-летний Винник поделился в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Олег решил порадовать поклонниц, исполнив один из своих старых хитов, обеспечивших ему славу в украинском шоубизе - песню "Вовчиця".

"Зорі прозорі вгорі,

Вам спиться, чи не спиться?", - пел со сцены Винник в кожаных штанах.

Фанатки поднялись со своих мест и завизжали, когда во время припева на сцене начали вспыхивать фейерверки.

"Что вы делаете с публикой?", - подписан один из "сторизов".

Кроме того, во время вручения премии "Українська пінся року" (одним из организаторов которой Винник, собственно, и является) артист спел свою новую песню "Зайві слова". Композиция написана в присущем ему стиле и передает этнику, фольклор и подлинность украинской музыки.

По словам Винника, этот трек о взаимной любви, - ведь когда она есть, слова уже не нужны. В таком же самом стиле спеты и другие песни артиста, та же "Вовчиця", "Мати каже правду", "Надкусили місяць зорі" .

"Я стараюсь в таких песнях использовать слова, которыми поют наши родители, наши бабушки и дедушки, слова, в которых есть подлинность украинского голоса. Именно на своем родном языке можно наиболее точно выразить чувства и смыслы", - комментировал Винник.

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