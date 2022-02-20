Жена победителя вокальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти " Романа Сасанчина Иванка Сасанчин, родившая почти два месяца назад, решила заняться спортом.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 24-летняя Иванка Сасанчин, которая вышла замуж за победителя шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина и родила ему дочь, часто показывает поклонникам свои будни.

На этот раз Иванка Сасанчин рассказала, что решила возвращаться в форму после родов и показала, как выполняет упражнения дома.

"11 месяцев без тренировки дали о себе знать. Я забыла, что как делается", - сказала жена Романа Сасанчина.

Так, девушка пыталась выполнять некоторые спортивные упражнения, а также попыталась сесть на шпагат, ведь раньше это ей удавалось с легкостью.

"На восьмом месяце я еще могла полностью сесть на шпагат, а сейчас как деревце", - поделилась Иванка.

Позже девушка записала несколько сторис и рассказала поклонникам, что такую легкую тренировку ей было трудно сделать.

"Думала сделать легонькую тренировку, но поняла, что у меня ничего не получается. Я просто за эти 11 месяцев забыла, что как делать. Такое, как шпагат, вообще анриал для меня, хотя я раньше садилась. В общем, буду помаленьку восстанавливать свои тренировки, потому что хочу себя привести в порядок", - поделилась с поклонниками Иванка Сасанчин.

Напомним, что в конце декабря 2021 года у жены Романа Сасанчина начались роды. К сожалению, что-то пошло не так и врачи были вынуждены сделать кесарево сечение, после которого Иванка еще некоторое время восстанавливалась. Так, у пары родилась девочка, которую назвали Элизабет.

Ранее Politeka сообщала, что жена Сасанчина, который продает квартиру в Киеве, раскрыла правду о семейном бюджете: "Не надо делать из меня...".

Напомним, что счастливая жена звезды "Голосу країни" Сасанчина отправилась на встречу мечты: "доезжаем до..."

Также Politeka писала, что жена звезды "Голосу країни" Сасанчина смутила поступком вскоре после родов: "Мама, как узнает - прибьет".